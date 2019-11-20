РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 ноя. Подольская спортсменка, член клуба молодых инвалидов «Эдельвейс» Елена Крутова номинирована на Национальную спортивную премию, сообщается на сайте администрации округа.

«Член клуба молодых инвалидов «Эдельвейс» из Подольска Елена Крутова номинирована министерством спорта РФ на Национальную спортивную премию в номинации «Преодоление» за вклад в развитие адаптивного спорта. На соискание премии выдвинуты спортсмены, добившиеся выдающихся результатов в этой сфере», – говорится в сообщении.

На сайте Национальной спортивной премии открылось народное голосование, которое продлится до 24 ноября. Проголосовать может каждый, но не более одного раза в день.

Крутова – двукратный серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы, она является многократным победителем этапов Кубка мира и Европы, чемпионатов России и Всероссийских соревнований по стрельбе из лука.