РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 ноя. Комиссия не подтвердила факт сброса неочищенных стоков в селе Ильинское-Усово подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Представители администрации Красногорска, ПАО «Водоканал» и ГКУ «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» проверили факт сброса неочищенных стоков в поселке Ильинское-Усово. На слив неочищенных вод жилым комплексом «Ильинские луга» группы компаний «ПИК» пожаловались жители.

«Вода на выходе в очистных сооружениях прозрачная, без запаха, без примесей. Проводили забор проб на входе и выходе очистных сооружений, анализы показывают, что техническое состояние воды удовлетворительное», – сказал начальник ТУОК №2 «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» Александр Набока.

В 2018 году первые корпуса жилого комплекса были подключены к уже работающим старым сооружениям биологической очистки по временной схеме. Они рассчитаны на 2 тысячи кубометров сбросов в сутки, а загружены по факту на 1,8 тысячи. ГК «ПИК» должна построить свои очистные сооружения в четвертом квартале 2020 года. Со слов застройщика, они уже прошли госэкспертизу.

«После ввода в эксплуатацию данных очистных сооружений все сети, которые сейчас сбрасывают стоки в наши очистные сооружения, будут переподключены на новые очистные сооружения», – подчеркнул начальник территориального управления Ильинское Максим Комловский.

По итогам выездной проверки нарушений не обнаружено. «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» держит ситуацию на контроле.