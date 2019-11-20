РИАМО - 20 ноя. Пассажирам, не прошедшим валидацию, при выходе со станций Московских центральных диаметров будут блокировать транспортные карты, за их разблокировку нужно будет заплатить, но в первое время после запуска МЦД штраф взимать не будут, сообщил в среду журналистам исполнительный директор АО «Центральная ППК» Иван Конев.

«Что принципиально изменится для пассажиров, которые будут пользоваться Московскими диаметрами и станциями, которые находятся за их пределами? Это валидация при входе и выходе. Еще принципиальная вещь - если вы не отвалидировались на выход, то ваша карта будет заблокирована - карта «Тройка» и социальная карта», - сказал Конев.

Он отметил, что разблокировать транспортную карту можно будет в кассах или в билетных автоматах, стоимость разблокировки будет составлять 150 рублей. В первое время после запуска МЦД штрафы с пассажиров взимать не будут.

Запуск первых диаметров запланирован на конец ноября 2019 года. Благодаря первым двум МЦД общественный транспорт станет доступнее для более чем 4 миллионов жителей Москвы и Московской области.

По МЦД-1 и МЦД-2 будут курсировать современные поезда «Иволга». Оплатить проезд на МЦД можно будет и картой «Тройка», которая действует на МЦК и в метро.

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