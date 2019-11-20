РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 ноя. Представители администрации Подольска 21 ноября встретятся с жителями по вопросу благоустройства объединенной дворовой территории на проспекте Ленина, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске проходят встречи специалистов комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации с жителями по вопросам благоустройства дворов. Участники обсуждают необходимость оборудования детских игровых зон, парковочных мест, установки лавочек, поддержания порядка, ямочного ремонта внутридворовых проездов и другие вопросы.

«21 ноября для жителей многоквартирных домов №№10, 12, 14 по проспекту Ленина встреча пройдет по адресу: проспект Ленина, дом №10. Начнется мероприятие в 15:00. Специалисты комитета рассказывают жителям о запланированных мероприятиях на территории, дают необходимые разъяснения и отвечают на интересующие вопросы», – говорится в сообщении.

Также участникам будет предложено заполнить опросные листы и высказать свои замечания и пожелания для внесения их дальнейшие планы благоустройства.

На встречу приглашаются все желающие.