РИАМО - 20 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял четвертое место в рейтинге цитируемости глав российских регионов, ведущих блоги, за октябрь 2019 года, рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия».

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

«Наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва) и Сергей Аксенов (Крым)», - говорится в сообщении пресс-службы «Медиалогии».

Глава Подмосковья Андрей Воробьев стал четвертым. В частности, в октябре СМИ цитировали его запись в Instagram, в которой Воробьев выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного советского космонавта Алексея Леонова.

Первую пятерку рейтинга «Медиалогии» замкнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Для подсчета рейтинга использовалась база СМИ системы «Медиалогия», которая включает более 52 тысяч источников - российских телеканалов, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ.