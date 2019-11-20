РИАМО - 20 ноя. В столице порывы ветра в среду днем усилились до 10 метров в секунду, на территории новой Москвы – до 11 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве облачная погода, местами слабая морось, порывы юго-восточного ветра до 10 метров в секунду. Температура воздуха в административных округах: Центральном — 1,9-2,5 градуса; Северном — 1,6-2,5 градуса, Северо-Восточном — 1,3-2,3 градуса, Восточном — 0,9-1,4 градуса, Юго-Восточном — 0,9-2 градуса, Южном — 0,8-2 градуса, Юго-Западном — 0,5-1,6 градуса, Западном — 0,8-2,4 градуса, Северо-Западном — 2-2,7 градуса», — говорится в сообщении.

В Зеленограде без осадков, температура — 1,9-2 градуса. На территории новой Москвы местами морось, температура воздуха — 0,7-2,6 градуса, порывы ветра — до 11 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что с 21 ноября в Москве резко похолодает, температура будет отрицательной. До конца недели существенных осадков не ожидается, установится ясная погода.