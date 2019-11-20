РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 ноя. Открытый фестиваль-конкурс для юных музыкантов «Да здравствует джаз!» впервые состоится в Люберцах 27 ноября, его проведут в детской музыкальной школе №2, сообщила директор школы Татьяна Матвеева.

«Джаз – это особая музыка, и у нее много поклонников. Поэтому мы решили провести в округе такой конкурс-фестиваль. Как оказалось, в нашем муниципалитете тоже много юных музыкантов, которые всерьез увлечены этим жанром. На сегодня заявки на участие подали свыше 50 воспитанников детских школ искусств и музыкальных школ», – сказала Матвеева.

Конкурс пройдет в инструментальной и вокальной номинациях. В каждой из них могут выступить солисты и ансамбли.

«По количеству поданных заявок пока лидирует инструментальная номинация, в ней планируют выступить более 30 юных музыкантов», – отметила Матвеева.

Исполнению джазовых композиций участников конкурса дадут профессиональную оценку приглашенные музыканты, выступающие в этом жанре. Жюри услышит произведения классической музыки в джазовой обработке, собственные композиции участников и импровизации в джазовом стиле. Участники выступят в трех возрастных группах: с 6 до 9 лет, с 10 до 13 лет и с 14 до 17 лет.

По итогам конкурса-фестиваля будут определены победители. Им вручат дипломы 1, 2 и 3 степеней.

Музыкальный конкурс пройдет 27 ноября в ДМШ №2 по адресу: улица Смирновская, дом №5А. Он начнется в 12:00. По всем вопросам можно обратиться по телефону: 8(495)503-07-12.