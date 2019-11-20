РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 ноя. Депутаты подмосковных Люберец приняли в собственность муниципалитета девять автомобильных дорог, сообщил замглавы администрации округа Андрей Сыров.

В среду в администрации Люберец прошло очередное заседание совета депутатов округа.

«Мы проводим плановую работу по инвентаризации всего имущества на территории Люберец. После объединения с поселками выявляется ряд объектов, которые надлежащим образом не стояли на учете, хотя фактически являются муниципальными автомобильными дорогами. Таким образом, подготовлены девять объектов протяженностью более 3,5 километров, которые являются муниципальными автомобильными дорогами, для принятия в муниципальную собственность», – сказал Сыров.

Он отметил, что теперь эти дороги будут обслуживать и ремонтировать должным образом.