РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 ноя. В подмосковных Люберцах 6 декабря пройдут публичные слушания по проекту бюджета городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, сообщил председатель совета депутатов Люберец Сергей Антонов.

В среду в администрации Люберец прошло очередное заседание совета депутатов, на котором обсудили проведение слушаний по проекту бюджета округа.

«Провести публичные слушания по проекту бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 6 декабря в 11:00 по адресу: Октябрьский проспект, дом №190, кабинет №230. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний», – сказал Антонов.

Он добавил, что в кабинете №227 в администрации Люберец до 2 декабря можно подать уведомления об участии в публичных слушаниях и предложениях.

По словам замглавы администрации муниципалитета Нины Забабуркиной, доходы на 2020 год запланированы в сумме 12 миллиардов 77 миллионов рублей, в том числе объем собственных доходов прогнозируется в сумме 6 миллиардов 226 миллионов рублей, что составляет 51,6% от общего объема доходов бюджета.

«Рост к плановому назначению бюджета 2019 года составит 860 миллионов рублей или 16%. Данный рост достигается в основном на счет увеличения налоговых доходов. Их объем в данном проекте определен в размере 5 миллиардов 501 миллиона рублей», – отметила Забабуркина.

Она уточнила, что самым значимым доходом является налог на доходы физических лиц. Объемы поступления – свыше 2 миллиардов. Забабуркина подчеркнула, что расходы на 2020 год прогнозируются в размере 12 миллиардов 389 миллионов рублей. На реализацию 17 муниципальных программ выделят 12 миллиардов 204 миллиона рублей.

Забабуркина пояснила, что средства, в том числе, выделят на проектирование здания хореографический школы, реконструкцию и модернизацию ВЗУ №5, благоустройство Малаховского озера, возведение пристроек к Кадетской школе и школе №48. Также благоустроят парк Лапса и территорию возле Дома офицеров. Кроме того, администрация закупит новые музыкальные инструменты в детские школы искусств на 70 миллионов рублей.