РИАМО - 20 ноя. Депутаты Мосгордумы в среду приняли законопроект «Об инвестиционном налоговом вычете», передает корреспондент РИАМО.

«Инвестиционный налоговый вычет - это уменьшение налога на прибыль организаций на сумму произведенных вложений в основные средства. При этом в ФЗ определено, что у субъекта России есть право выбрать категории налогоплательщиков, которые смогут воспользоваться этой преференцией, категории основных средств, в отношении которых можно использовать вычет, объем», - сказала первый заместитель руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

Как уточняется в пояснительном материале, проект закона направлен на совершенствование налогового законодательства. Законопроект устанавливает право на применение инвестиционного налогового вычета для организаций, получивших статус московского инвестора первой или второй категорий. При этом указанное право не распространяется на объекты основных средств, приобретенные налогоплательщиком в результате реорганизации.

Предельный размер инвестиционного налогового вычета - в размере 90% суммы расходов, составляющих первоначальную стоимость приобретенных или созданных основных средств, а также в размере 90% суммы расходов, составляющей величину изменения первоначальной стоимости модернизированных основных средств. Срок действия инвестиционного вычета — 7 лет.