РИАМО – 20 ноя. Около 70 новых рабочих мест появится в подмосковном Реутове в начале 2020 года в результате расширения компании по производству меховых изделий «ЛалеМех», сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«В начале 2020 года фирма вводит в эксплуатацию новое здание площадью более трех тысяч квадратных метров, что даст городу около 70 новых рабочих мест. Инвестиции в строительство данной площадки на текущий момент составили более 50 миллионов рублей. В целом Реутов – очень привлекательный в инвестиционном плане город. Мы входим в десятку самых продуктивных муниципалитетов по привлечению предпринимателей, каждый из которых для нас важен», – сказал Каторов.

Он подчеркнул, что развитие этого и других предприятий, работающих в промышленной зоне Реутова, стало возможным после ввода в эксплуатацию путепровода через железную дорогу, который не так давно открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Улучшение транспортной доступности стало дополнительным фактором привлечения в Реутов новых предпринимателей, что позволит нам ежегодно создавать новые рабочие места, увеличивать налоговые поступления в бюджет, улучшать городскую инфраструктуру и идти вперед вместе со всем Подмосковьем», – отметил Каторов.