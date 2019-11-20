РИАМО – 20 ноя. Реутовская станция скорой помощи получила ключи от нового спецавтомобиля медицинского назначения класса «В» со всем необходимым оборудованием, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил ключи от 76 машин скорой помощи 38 муниципалитетам региона, включая Реутов.

«Транспортное средство уже прибыло на территорию Центральной городской клинической больницы городского округа. К первым пациентам скорая помощь отправится через 2-3 недели, когда будут получены регистрационные номера и оформлен страховой полис ОСАГО», – говорится в сообщении.

Автомобиль оборудован аппаратом искусственной вентиляции легких и ингаляционного наркоза, дефибриллятором, электрокардиографом, пульсоксиметром, портативным аппаратом УЗИ, монитором для анестезиологии и интенсивной терапии, а также средствами связи ГЛОНАСС, GPS и подключен к единой диспетчерской службе скорой помощи Московской области – системе-103.

Также транспортное средство оснащено специальным складным столом, на котором врач сможет заполнить амбулаторную карту пациента. Ранее медикам приходилось делать это стоя на ногах либо на коленях, что было крайне неудобно.

«Самой главной задачей является обеспечение профессиональной и качественной медицинской помощи. Для того, чтобы идти в ногу со временем, в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья 2019-2024» мы закупили современную диагностическую аппаратуру для поликлиник города, планомерно пополняем материально-техническую базу», – сказал глава Реутова Станислав Каторов.

Важным подспорьем в этой работе является поддержка правительства и губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, вручившего Реутову ключи от нового автомобиля для станции скорой помощи.

«Это даст возможность повысить качество и эффективность медицинских услуг и в результате положительно скажется на самочувствии и настроении наших жителей», – добавил Каторов.

Всего в Московской области работает порядка 750 карет скорой помощи, в день регистрируется более шести тысяч вызовов, треть из которых экстренные. В структуру службы скорой медицинской помощи Подмосковья входят 53 подстанции и 80 постов, трудятся более 4,5 тысячи врачей и сотрудников среднего медицинского персонала.

В августе спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов вручил городской больнице Реутова два автомобиля санитарной помощи с комплектами медицинских инструментов и препаратов.