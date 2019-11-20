РИАМО - 20 ноя. Дмитровские спортсмены Александра Еремина и Анастасия Москалева заняли второе место на международных соревнованиях по керлингу среди смешанных пар в Канаде, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

С 15 по 17 ноября в городе Портидж-ла-Прери (Канада) прошел международный турнир по керлингу среди смешанных пар WCT Canad Inns Mixed Doubles Championship 2019. В турнире участвовали более 20 команд за США, России, Японии и Канады.

«Пара Александра Еремина и Анастасия Москалева из Дмитрова заняла второе место. В полуфинале подмосковные спортсмены одолели канадский дуэт Тайрела Гриффита и Нэнси Мартин со счетом 7:6», - говорится в сообщении

А в решающем матче Еремина и Москалева уступили представителям Канады Бренту Лэйингу и Дженнифер Джонс со счетом 4:7.