РИАМО (МЫТИЩИ) – 20 ноя. Инспекция ФНС по городскому округу Мытищи приглашает посетить семинар о налоговых вычетах 21 ноября в библиотеке имени Кедрина, сообщается в Instagram-аккаунте администрации городского округа.

«Уважаемые налогоплательщики! ИФНС России по городу Мытищи Московской области приглашает вас 21 ноября 2019 года в 11:00 на семинар на темы: «Налог на профессиональный доход», «В Новый год – без налоговых долгов», – говорится в сообщении.

Участие бесплатное. Мероприятие пройдет по адресу: улица Летная, дом №14, корпус 1.

Регистрация на семинар осуществляется по почте: ifns_5029@mail.ru c обязательным указанием в теме письма «Семинар 21.11.19». При регистрации необходимо указать ФИО, компанию, должность и контактный телефон.