РИАМО - 20 ноя. В Москве возбудили уголовное дело после гибели женщины в частной клинике, врачи которой отказали дать разрешение ее родственникам на перевод в другое учреждение из-за задолженности по оплате медуслуг, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

«По результатам проведенной доследственной проверки, организованной по сообщению в СМИ, следственными органами <…> возбуждено уголовное дело по факту оказания сотрудниками частной клиники услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пациентки», – сказала собеседник агентства.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. После получения всех необходимых медицинских документов будет назначена и проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, добавила Иванова.

По данным СМИ, сотрудники частной клиники на западе Москвы ввели пациентку в медикаментозную кому, не дав родственникам разрешения перевести ее в другую клинику. Ее родственница утверждает, что сотрудники учреждения не выдали ее сестру из-за имеющейся задолженности по оплате медуслуг. Пока шли переговоры, пациентка умерла в больнице.