РИАМО – 20 ноя. Тренд на «потребительский терроризм» на рынке страхования удалось сломить благодаря активной позиции Центробанка и введенному законодательно претензионному порядку, сообщил председатель совета директоров САО «ВСК» Сергей Цикалюк.

«Давайте вспомним причины появления потребительского терроризма, и станет понятно, будет он развиваться или нет. Массовый кризис в ОСАГО запустил крупнейший страховщик в этом сегменте, экономя на выплатах автовладельцам. Всегда около проблем населения появляются люди, которые берут на себя их решение за вознаграждение. Но они зашли слишком далеко в своих аппетитах», — сказал Цикалюк в интервью газете «Коммерсант», опубликованном в среду.

Он отметил, что в 2017 году компания заплатила 1,2 миллиарда рублей по ОСАГО по решениям судов. Однако ни один автомобилист, который мог предъявить ВСК требования по договорам, по которым принимались судебные решения, не пришел в офисы компании. Если бы они обратились напрямую к ВСК, то в 99,9% случаев спокойно бы получили свое возмещение.

«Я помню списания по решению суда 300 с лишним тысяч рублей за велосипед стоимостью 47 тысяч рублей. Рынок спасла активная позиция ЦБ, который совместно с ВСС добился подключения к проблеме МВД, Генеральной прокуратуры и местных властей в регионах. Мошенники сели на скамью подсудимых, большинство схем по зарабатыванию на страховщике посредством судебных выплат разрушены. Сегодня, по статистике, судебные выплаты по ОСАГО сократились почти в два раза», — добавил Цикалюк.

Он уточнил, что законодатель также ввел претензионный порядок: за выплатой надо обратиться к страховщику, изменено правило уступки требования к страховщику третьим лицам – однако этот запрет пленума Верховного суда автоюристы обходят через получение требования по доверенности.

«Но все равно можно считать, что тренд на потребительский терроризм сломлен», — подчеркнул Цикалюк.

Комментируя реформы в сегменте ОСАГО, Цикалюк отметил, что, когда ЦБ расширил тарифный коридор на 20%, у общественности были опасения, что страховщики поднимут тарифы, но в реальности они снизились. Средняя премия ОСАГО на рынке с начала года упала на 5%, началась конкурентная борьба за клиента. На пользу потребителю пошло и возмещение ремонтом.

«В 25% случаев мы возмещаем ущерб ремонтом автомобиля. Если мы видим, что человеку удобнее получить выплату деньгами, мы платим деньгами. У нас практически не осталось судебных разбирательств по ОСАГО. Я убежден в том, что от продолжения перемен в ОСАГО население только выиграет. А для страховых компаний на каких-то территориях потеряется доход за счет роста конкуренции», — отметил Цикалюк.

По его словам, дискуссии в Госдуме или на других площадках должны все же заканчиваться, потому что ЦБ и Минфин России со статистикой наглядно объясняют, что реформа не ухудшит благосостояние граждан.

Цикалюк также добавил, что тарифы не должны искусственно сдерживаться.