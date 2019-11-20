РИАМО - 20 ноя. Четырнадцатые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ состоятся в Подмосковье с 22 по 26 ноября, второй раз Игры пройдут в формате Дельфийского чемпионата, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Первоначально данный механизм апробирован и получил высокую оценку в 2018 году в Саратове, когда был дан старт празднования 20-летия Дельфийских игр», - уточняется в материале.

Соревнования проведут по шести номинациям – фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение, открытая номинация. Планируется, что в Играх примут участие более 400 деятелей искусства в возрасте от 10 до 25 лет в составе сборных, представляющих государства-участники СНГ.

«Механизм Дельфийского чемпионата предполагает, что во всех турах участникам предстоит соревноваться парами, в каждой из пар по результатам выступлений определяется победитель, выходящий в следующий тур. В финале участвуют победители двух полуфиналов, разыгрывая первое и второе места. Проигравшие в двух полуфиналах становятся обладателями третьего места каждый», - отмечается в сообщении.

В числе жюри и гостей соревнований будут более 50 видных деятелей искусств стран СНГ.

Дельфийские игры были запрещены более 1,6 тысячи лет назад и возродились лишь в начале XX века. Первые Всемирные Дельфийские игры современности прошли в Москве в 2000 году.