РИАМО - 20 ноя. В столице госпитализировали мужчину с открытой черепно-мозговой травмой и переломом свода черепа, эти повреждения ему нанес неизвестный на шоссе Фрезер, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, ночью 19 ноября в службу «02» из медучреждения сообщили о госпитализации мужчины 1982 года рождения с открытой черепно-мозговой травмой, переломом свода черепа, токсическим действием алкоголя. Пострадавшего доставили с Авиамоторной улицы, дом 75А.

«Установлено, что 18 ноября в 17:00 на шоссе Фрезер неизвестный руками и ногами нанес множественные удары по голове пострадавшему», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что возбуждено уголовное дело.