РИАМО (МЫТИЩИ) – 20 ноя. На участке Институтской улицы в подмосковных Мытищах со 2 декабря вводится двустороннее движение, сообщается в Instagram-аккаунте администрации городского округа.

«Уважаемые жители города Мытищи! Со 2 декабря по улице Институтская на участке от пересечения с улицей Белобородова и улицей Комарова до дома №6 по улице Институтская вводится двустороннего движение», – говорится в сообщении.

Власти Мытищ обращают внимание жителей на необходимость убрать машины с проезжей части по улице Институтская.