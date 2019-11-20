РИАМО - 20 ноя. Пассажиры столичной подземки уже перекодировали 1,3 миллиона транспортных карт «Тройка», перекодировка необходима для использования карты на МЦД, сообщил журналистам в среду первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

В среду стартовала перекодировка карт «Тройка», необходимая для оплаты проезда на Московских центральных диаметрах и получения бесплатной пересадки на МЦД. Чтобы активировать карточку, нужно обратиться в кассу метро либо использовать билетный автомат.

«На 11 часов 1,3 миллиона карт перекодировали. Причем и записанных абонементов, и проданных билетов. Это данные по метро», - сказал Латыпов.

Запуск первых диаметров запланирован на конец ноября 2019 года. Благодаря первым двум МЦД общественный транспорт станет доступнее для более чем 4 миллионов жителей Москвы и Московской области.

По МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск будут курсировать современные поезда «Иволга». Оплатить проезд на МЦД можно будет картой «Тройка», которая действует на МЦК и в столичном метро.

Вся информация о МЦД в Московском регионе>>