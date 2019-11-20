РИАМО - 20 ноя. Благодаря работе подмосковных следователей задержаны и арестованы двое мужчин, обвиняемые в убийстве 40-летнего москвича, пропавшего без вести в апреле текущего года, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Московской области двум местным жителям предъявлено обвинение в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийства 40-летнего москвича и разбойном нападении. <...> Их заключили под стражу», – говорится в сообщении.

В апреле мужчина на своем автомобиле Peugeot выехал из Москвы в сторону Богородского городского округа и не вернулся. Через четыре дня его автомобиль нашли в деревне Ивашево. Благодаря анализу телефонных переговоров и показаниям свидетелей удалось установить подозреваемых. Одного из них задержали в Подмосковье, второго в Тульской области.

Задержанные признались, что убили мужчину из-за нежелания возвращать ему долг в 3 миллиона рублей. После убийства соучастники присвоили себе денежные средства мужчины, два планшета, два телефона, ноутбук и иномарку. Тело жертвы они закопали в теплице на территории частного дома.