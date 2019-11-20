РИАМО - 20 ноя. Культурный фестиваль «Дмитровский пряник» пройдет 11-22 декабря в Дмитрове, на нем будет организована большая ярмарка и представлены авторские пряники, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В фестивале примут участие мастера и крупные производители из разных уголков нашей страны, а его центром станет выставка-ярмарка авторских пряников и кондитерских изделий. Гости смогут полюбоваться сладкими шедеврами, поучаствовать в мастер-классах и дегустациях, а также попытать удачу в фотоконкурсе», - говорится в сообщении.

В программе: пряничная ярмарка, дегустации пряников, чаепитие, интерактивная программа «Дмитров. Печатная сказка», веселые викторины с призами, тематическая фотозона, концерт.

Всех желающих приглашают побывать на одном из лучших гастрономических фестивалей России, прочувствовать сказочность предновогоднего момента, сделать фотографии и приобрести подарки для друзей и близких.

Фестиваль «Дмитровский пряник» пройдет 11-22 декабря в музее-заповеднике «Дмитровский кремль».