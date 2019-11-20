РИАМО (МЫТИЩИ) – 20 ноя. Про жизнь и творчество исполнительницы главной роли в ситкоме «Одна за всех» Анны Ардовой расскажут 21 ноября в Центральной библиотеке имени Кедрина в Мытищах, сообщается в Instagram-аккаунте библиотеки.

«21 ноября в 16:00 состоится мероприятие «Театральный кабачок: Одна на всех», посвященное актрисе Анна Ардовой. Сотрудники библиотеки расскажут про жизнь и творчество артистки, отметят выдающиеся моменты ее биографии», – говорится в сообщении.

Анна Ардова – советская и российская актриса театра, кино и телевидения, актриса Театра имени Маяковского, заслуженная артистка России. Родилась 27 сентября 1969 года в городе Москва. Широкую известность приобрела как исполнительница главной роли в ситкоме «Одна за всех» на телеканале «Домашний».

Мероприятие пройдет по адресу: Мытищи, улица Летная, дом №14, корпус 1, Центральная библиотека имени Дмитрия Кедрина. Вход свободный. Телефон для справок: 8(495)581-40-61.