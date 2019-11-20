РИАМО (Мытищи) – 20 ноя. Первоклассники Мытищ узнали историю празднования Дня матери, а также поздравили своих мам стихами и песнями в рамках мероприятия «Мамы ласковые руки», сообщается в Instagram-аккаунте библиотек городского округа.

19 ноября в библиотеке №2 городского округа Мытищи начался цикл мероприятий, посвященных Дню матери в России, празднование которого состоится 24 ноября.

«В библиотеку пришли учащиеся 1-го класса гимназии №16 вместе с родителями на мероприятие «Мамы ласковые руки». Сотрудники библиотеки рассказали о том, что слово «мама» – одно из древнейших на земле и почти одинаково звучит на языках всех народов. Рассказали историю праздника, в ходе встречи прозвучало много стихов и песен о матери», – говорится в сообщении.

Каждый ребенок старался рассказать о своей необыкновенной маме. Дети с удовольствием отвечали на вопросы викторины, разгадывали загадки, участвовали в конкурсе «Золотая мама», где нужно было назвать как можно больше ласковых слов в адрес своей мамы. Кроме детей на праздник пришли мамы некоторых ребят, они также поучаствовали в конкурсе, где дети с закрытыми глазами должны узнать свою маму по ее рукам.