РИАМО - 20 ноя. Приемная мама Юлия Борисова их подмосковного Дмитрова стала победителем областного фестиваля - конкурса «Мамы Подмосковья. Топ 10» в номинации «Дом там, где мама», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Эту номинацию в конкурсе представляли мамы со всего Подмосковья.

«В семье Юлии Анатольевны шестеро детей, четверо из них - приемные. Фестиваль-конкурс проходит ежегодно и его главной целью является пропаганда семьи и материнства, повышение престижа семьи, обращение внимания общественности на социальную поддержку материнства, пропаганда образа социально активной женщины-матери», - уточняется в сообщении.

Финал областного конкурса «Мамы Подмосковья. Топ-10» прошел в Дедовском дворце культуры. Лучших выбирали в десяти номинациях: «Мама XXI – профессионал, жена», «Дом там, где мама», «Самая активная мама», «Творческая мама», «Дебют года» и других.