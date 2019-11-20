РИАМО - 20 ноя. В среду стартовала перекодировка транспортных карт «Тройка», необходимая для оплаты проезда на Московских центральных диаметрах и получения бесплатной пересадки с МЦД, сообщил журналистам первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

«Мы сегодняшнего утра с 05:30 ее (перекодировку транспортных карт - ред.) начали. Чтобы активировать карточку, нужно обратиться в кассу, либо в автомат. <...> Что еще важно? Если я положу на «Кошелек» рубль, то я активирую «Кошелек». Если мне надо активировать абонемент, то я иду в кассу и прошу активировать абонемент», - сказал Латыпов.

Он отметил, что все купленные с сегодняшнего дня транспортные билеты уже перекодированы для бесплатной пересадки на МЦД.

«С чем вызвана необходимость активации? «Тройка» по факту просто флешка с определенным набором кода, который обозначает то, что хранится на «Тройке». Дополняется несколько полей с информацией, которые говорят, что я с тарифными зонами на МЦД, которые также обозначают валидацию на выход, то есть меняется формат билета. Поэтому эту нужно сделать», - добавил Латыпов.

Запуск первых диаметров запланирован на конец ноября 2019 года. Благодаря первым двум МЦД общественный транспорт станет доступнее для более чем 4 миллионов жителей Москвы и Московской области.

По МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск будут курсировать современные поезда «Иволга». Оплатить проезд на МЦД можно будет картой «Тройка», которая действует на МЦК и в столичном метро.

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