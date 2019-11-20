РИАМО – 20 ноя. Актриса Анастасия Заворотнюк, которая проходит лечение в реабилитационном центре, видится с маленькой дочкой Милой – девочку приносят к ней в палату, сообщается на сайте kp.ru.

Один из знакомых семьи рассказал, что Заворотнюк в данный момент чувствует себя намного лучше – опухоли удалили удачно и у актрисы есть шанс на выздоровление.

«Врачи разрешили актрисе видеться с дочкой. Петя (Петр Чернышев, муж Заворотнюк – ред.) стал приносить Милочку к ней в реабилитационный центр, чтобы они повидались, поиграли. Мила – ей в октябре исполнился годик – узнала маму, протянула к ней ручки. Петя сейчас загружен работой, не может часто навещать жену, которая, конечно, сильно скучает по всем близким», – сказал друг Чернышева.

По его словам, сейчас Заворотнюк нормально ходит, слышит и разговаривает – боли в голове отступили. У нее снова проснулся аппетит, хотя ей прописали диету. Врачи надеются, что раковые клетки больше не будут так стремительно расти, как это было в начале заболевания.

Знакомый Чернышева уверяет, что 48-летняя актриса решила рожать ребенка, чтобы удержать мужа. Якобы она очень ревновала его, когда тот задерживался после работы или уезжал в длительные командировки. К тому же у Чернышева не было детей, а он очень хотел стать отцом. Некоторые связывают болезнь Заворотнюк именно с поздними родами. Актриса проходила гормональную терапию, чтобы сдать генетический материал для суррогатной матери, которая, по слухам, родила Милу.

Ранее СМИ сообщили, что у 48-летней Заворотнюк диагностировали рак мозга. Ее близкие сначала отказывались комментировать какую-либо информацию о состоянии артистки, однако затем подтвердили, что она действительно больна, опровергнув все слухи о ее тяжелом состоянии.