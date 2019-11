View this post on Instagram

День рождения 20 ноября празднует Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. От всей души желаю Вам здоровья, долгие лета, крепости душевных и телесных сил и дальнейших успехов в трудах на благо Святой Церкви. #МосОблДума #Подмосковье