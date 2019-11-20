РИАМО - 20 ноя. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил патриарха Кирилла с днем рождения и пожелал здоровья, долгих лет и успехов.

«День рождения 20 ноября празднует Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. От всей души желаю Вам здоровья, долгие лета, крепости душевных и телесных сил и дальнейших успехов в трудах на благо святой церкви»,- написал Брынцалов в своем аккаунте в Instagram.

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде. В Ленинградскую духовную семинарию он поступил в 1965 года.

Он был избран на предстоятельское служение на поместном соборе Русской православной церкви в 2009 году. Интронизация прошла 1 февраля 2009 года.