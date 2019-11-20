РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 ноя. В подмосковном Подольске приступили к строительству тротуара вдоль забора школы №13 от улицы Бородинская до входа в образовательное учреждение, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации округа.

«В связи с началом строительно-монтажных работ пристройки к школе №13 по адресу: улица Бородинская, дом №20 вход осуществляется со стороны улицы Дорохова и улицы Циолковского. В настоящее время проводятся работы по устройству тротуара вдоль забора школы от светофора на улице Бородинская до входа в школу», – говорится в сообщении.

Данные работы планируют завершить в декабре 2019 года.