РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 ноя. Муниципальный этап конкурса чтецов среди воспитанников детских садов прошел в подмосковных Люберцах, его итоги подведут 23 ноября, сообщила начальник управления образованием администрации округа Виктория Бунтина.

«В течение 10 дней воспитанники детских садов принимали активное участие в творческом конкурсе, они читали любимые стихи искренне и эмоционально. Всего на участие в конкурсе было подано 184 заявки. Чтения прошли на 12 площадках городского округа», – сказала Бунтина.

Она добавила, что результаты муниципального этапа конкурса юных чтецов станут известны 23 ноября.