РИАМО - 20 ноя. Члены воскресенского спортивного клуба «Лидер» удачно выступили на Открытой спартакиаде для людей с ограниченными возможностями здоровья, она прошла на щелковской базе УСК «Подмосковье» и была посвящена 20-летию центра адаптивной физической культуры, спорта и туризма «Спартанец», говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенска.

«Около 200 участников из 18 подмосковных команд приняли участие не только в соревнованиях по самым разным видам программы спартакиады, но и в мастер-классах по армрестлингу, теннису, пауэрлифтингу, стрельбе из лука, фехтованию и даже по напольному керлингу», — говорится в сообщении.

Воскресенский спортклуб представил команду из 12 участников. Самой успешной по итогам соревнований оказалась Александра Удалова, ставшая победительницей в игре «Корнхолл». Воскресенские спортсменки Надежда Сычева и Наталья Большакова проводили мастер-классы по пауэрлифтингу и теннису. Каждый участник мог не только посмотреть, что представляют из себя эти виды спорта, но и посоревноваться с именитыми спортсменками.