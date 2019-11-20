РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 ноя. Участникам лекции Психологического клуба в роддоме Королева 22 ноября расскажут о первых днях жизни ребенка, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Бесплатная лекция начнется в 12:00 в Королевском роддоме.

«В пятницу, 22 ноября состоится лекция Психологического клуба Королевского родильного дома на тему: «После родов: жизнь вокруг ребенка». Лекцию проведет психолог Резеда Кучкарова», – сказал представитель.

Участникам расскажут о том, как ведет себя ребенок, и что с ним делать, что происходит с мамой и папой, а также со всеми остальными, когда в доме появляется новорожденный.

Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.