РИАМО - 20 ноя. Тепловую станцию в Зеленограде планируют модернизировать, по данному вопросу проведут публичные слушания, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

На заседании 14 ноября Градостроительно-земельная комиссия столицы согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории по адресу: проезд №5526, владение 3, строение 1- 5, 7-8, 8А, 9-11.

«В настоящее время на данной территории площадью 4,2 гектара находится тепловая станция ООО «Теплоснабжающая компания «Мосэнерго», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Компания планирует модернизировать объект. По этому вопросу будут проведены публичные слушания.