РИАМО - 20 ноя. Москомэкспертиза согласовала проект реконструкции улиц Ферганская и Ташкентская, в рамках технологической части транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Юго-Восточная» на прилегающей территории появятся велодорожки, зоны отдыха и спортивные площадки, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Участок строительства ТПУ на станции метро «Юго-Восточная» расположен в районе Выхино-Жулебино в Юго-Восточном округе столицы. Работы включают строительство внутриквартального проезда и парковки, реконструкцию существующих инженерно-технических коммуникаций, перекладку сетей, устройство наружного освещения и благоустройство территории.

«Предусматривается восстановление Ферганской и Ташкентской улиц, Самаркандского бульвара и Ташкентского переулка после строительства станции метрополитена. Будут созданы заездные карманы, остановки общественного транспорта, подпорные стенки и лестничные сходы. Запланировано комплексное благоустройство территории: разбивка газонов, создание вело- и пешеходных дорожек, устройство зон для отдыха и спортивных площадок», – говорится в сообщении.

Для удобства маломобильных жителей у наземных переходов уложат пониженный бортовой камень. Также установят наземные тактильные указатели в местах соединения тротуаров с наземными переходами, въездами, велодорожками, у выходов из метро и на посадочных площадках.

«Юго-Восточная» – одна из станций строящегося второго участка Некрасовской линии метро от станции «Косино» до «Авиамоторной».