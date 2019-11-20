РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 ноя. Сотрудники управляющей компании МУП «ДЕЗ» приступили к ремонту кровли одного из домов на улице Кирова в подмосковном Подольске, сообщается в группе УК в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске в среду, 20 ноября, в доме №76, корпус 1, по улице Кирова управляющая организация МУП «ДЕЗ» приступила к работам по ремонту кровли», – говорится в сообщении.

Также в настоящее время сотрудники УК продолжают строительство новой мусоросборочной площадки возле дома №36 по улице Юбилейная.