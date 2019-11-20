РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 ноя. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска рассказали будущим водителям о важности использования ремней безопасности при поездках в автомобиле, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Эффективность ремней безопасности доказана десятилетиями их существования. Согласно имеющимся исследованиям, использование этого средства пассивной защиты почти на 50% снижает вероятность гибели для водителей и пассажиров на передних сидениях и на 25% – для пассажиров на задних сидениях автомобилей.

«С целью пропаганды использования ремней безопасностей в автомобилях сотрудники Госавтоинспекции округа провели мероприятие в одной из автошкол Подольска. Автоинспекторы разобрали с начинающими водителями мифы об использовании ремней безопасности и обратили внимание на необходимость четкого и неукоснительного соблюдения ПДД, принципов взаимного уважения по отношению к другим участникам дорожного движения», – говорится в сообщении.

В конце профилактической беседы будущим водителям продемонстрировали тематический видеоролик и вручили тематические памятки.