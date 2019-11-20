РИАМО - 20 ноя. Таксист взял с пассажиров 14 тысяч рублей за проезд от улицы Арбат до отеля в Скатерном переулке в центре города, по данному факту началась проверка, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

«19 ноября в ОМВД России по Пресненскому району Москвы поступило обращение о том, что водитель такси у входа в отель отобрал у пассажиров 14 тысяч рублей, в настоящий момент наряд полиции не требуется, так как они улетают в Воронеж», - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшая женщина по телефону пояснила, что она вместе с мужем на Арбате поймала такси, водитель которого привез их к отелю в Скатерном переулке. Таксист сообщил, что по счетчику надо оплатить 14 тысяч рублей за услуги. Пассажирка отметила, что это очень дорого, а водитель пригрозил, что не выпустит женщину и ее мужа из такси пока они не заплатят.

Мужчина решил заплатит таксисту, так как они с супругой опаздывали в аэропорт, он отдал водителю карту, с которой терминал такси списал 14 тысяч рублей.

Представитель пресс-службы уточнил что по данному факту началась проверка.