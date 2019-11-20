РИАМО (МЫТИЩИ) – 20 ноя. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров провел встречу со старостами и старшими по домам в селе Марфино, в ходе которой обсудил вопросы формирования в населенном пункте комфортной благоустроенной среды, в том числе своевременного вывоза отходов и модернизации инфраструктуры.

«Провел встречу 18 ноября со старостами и старшими по домам в Марфине. Вопросов много. Тематика разнообразная. Основной блок тем связан с вопросами жизнеобеспечения: вывоз мусора, ВЗУ, освещение, дороги, очистные сооружения, транспорт, газификация. Были и традиционные вопросы про строительство ФОКа и ремонт Марфинского моста. Территория большая, в наследство нам достались сети и объекты ЖКХ, которые находятся в плохом состоянии, многие не оформлены должным образом», – написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он подчеркнул, что работа по формированию комфортной благоустроенной среды ведется не только в городской части округа, но и на сельских территориях. Жители сами подсказывают, чему необходимо уделить внимание. Также есть вопросы, которые требуют поступательных действий – через официальные запросы в федеральные и региональные министерства.

«Много замечаний было в адрес регионального оператора. Нарушается график вывоза отходов, количество баков недостаточное, и, как следствие этого, переполненные мусором контейнеры. Договорились с жителями, что в рамках еженедельных штабов они будут принимать активное участие для прямого диалога с региональным оператором. В целом мы многое обсудили и нашли эффективные пути решения наболевших вопросов», – заключил Азаров.