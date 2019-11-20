РИАМО – 20 ноя. Совет Федерации выступил с инициативой штрафовать россиян за любое нарушение тишины и покоя в ночное время суток, сумма штрафа составит от 1 до 3 тысяч рублей, пишет газета «Известия».

«Ответственность за нарушение тишины и покоя, в том числе в ночное время, предложили включить в новый проект Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Речь идет о «любых действиях, независимо от уровня шума, нарушающих право на отдых в жилище граждан». К ним относятся, к примеру, слишком громкое пение или использование звуковоспроизводящих устройств», – говорится в материале.

Действие статьи не распространяется на нарушения тишины, связанные с пресечением правонарушений, ликвидацией ЧС, проведением официальных культурно-массовых мероприятий, а также религиозных праздников.

Сейчас такая норма действует во всех 85 субъектах РФ. При этом, чтобы правоохранители выезжали по таким вызовам, региональные власти должны заключать с ними дополнительные соглашения: из 85 регионов такие договоренности с МВД есть лишь у 28.

В Совете Федерации констатируют, что в некоторых регионах страны нарушение тишины остается безнаказанным. Таким образом, внесение этого состава в КоАП на федеральном уровне снимет проблему привлечения полиции к пресечению данных правонарушений.