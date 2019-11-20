РИАМО - 20 ноя. В Москве согласовали проектную документацию на строительство дома в районе Кунцево по программе реновации, в нем будет 80 квартир, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В скором времени в районе Кунцево начнется строительство односекционного жилого дома. Будет выполнена полная внутренняя отделка в соответствии со стандартами, разработанными специально для программы реновации», - сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он добавил, что в ходе ремонтных работ в новых квартирах будут применять высокотехнологичные стройматериалы. На полу уложат ламинат, стены оклеят обоями под покраску, в санузлах сделают плиточное покрытие, установят сантехнику.

Всего в новом доме будет 80 квартир: 28 однокомнатных, 32 двухкомнатные, 18 трехкомнатных с застекленными лоджиями. Кроме того, две двухкомнатные квартиры будут приспособлены для маломобильных жильцов. На первом этаже дома появится центр информирования населения.

На прилегающей территории появятся газоны, цветы и кустарники, во дворе сделают детские площадки и зоны для отдыха и занятий спортом.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.