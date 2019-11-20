РИАМО - 20 ноя. Комитет по туризму Подмосковья и министерство потребительского рынка и услуг Московской области составили список наиболее интересных для посещения зимних ярмарок в регионе в рамках акции «Зима в Подмосковье», всего таких ярмарок 11, говорится в сообщении пресс-службы областного комитета по туризму.

Перечень подготовлен с учетом представленного ассортимента и размеров площадок, доступности для жителей, мнения покупателей.

«Посетители площадок смогут приобрести уникальные сувениры российских и зарубежных ремесленников, шерстяные изделия ручной работы, новогодние игрушки, украшения, перекусить фермерскими продуктами и деликатесами, принять участие во всевозможных развлекательных мероприятиях», — говорится в сообщении.

Эти 11 ярмарок пройдут: в Балашихе на Парковой улице вблизи Ледового дворца, в Дмитрове на Советской площади, в Ступине на улице Андропова в районе дома 58, в Волоколамске на Революционной улице, дом 5, в Химках на Юбилейном проспекте вблизи дома 60а, в Раменском на Комсомольской площади, в Коломне на Советской площади у дома 3, в Центральном сквере Одинцова, в Солнечногорске на Советской площади, в Мытищах на Центральной площади и в Истре на Ново-Иерусалимской набережной напротив дома 1.

Старт акции «Зима в Подмосковье» дала выставка работ художника Марка Шагала, которая открылась на выходных на базе музейного комплекса «Новый Иерусалим» в Истре. Выставка является международным проектом, который организован при поддержке правительства Московской области и лично губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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