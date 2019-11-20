РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 ноя. Президент Российской академии художеств, народный художник СССР и РФ Зураб Церетели вручил диплом за профессионально проведенные мастер-классы председателю Подольского городского отделения Союза художников России Ларисе Давыдовой, сообщил «РИАМО в Подольске» пресс-секретарь Подольского отделения Союза художников России Григорий Саамов.

«19 ноября Москве на заседании президиума в Российской академии художеств наградили выдающихся художников, внесших большой вклад в развитие изобразительного искусства. Среди награжденных – председатель Подольского городского отделения Союза художников России, заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Лариса Давыдова», – сказал Саамов.

Художницу из Подольска наградили дипломом «За высокий профессионализм и мастерство в проведении мастер-классов «Живописно-пластические метаморфозы в изображении обнаженной натуры», подготовку и активное участие в круглом столе «Проблемы анимации в художественном изобразительном искусстве. Роль изучения анатомии в художественном образовании».

Награду вручил президент Российской академии художеств, народный художник СССР и РФ, Посол доброй воли ЮНЕСКО Зураб Церетели.