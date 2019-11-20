РИАМО (МЫТИЩИ) – 20 ноя. Премию губернатора «Наше Подмосковье» в текущем году получили 23 жителя городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

19 ноября в Красногорске состоялась церемония награждения победителей ежегодной премии губернатора региона Андрея Воробьева «Наше Подмосковье». Церемонию награждения вели телеведущая Гузель Камаева и актер Дмитрий Дюжев.

«После приветственных слов губернатор наградил первых лауреатов премии «Наше Подмосковье». В числе удостоенных премии – 23 мытищинца. Всего от городского округа Мытищи было подано 510 проектов. В номинации «Волонтерство и благотворительность» отмечен мытищинский проект помощи безнадзорным животным «Счастье в руки», – говорится в сообщении.

Губернаторская премия «Наше Подмосковье» учреждена в 2013 году. Она присуждается за социальные проекты, направленные на развитие региона. В этом году заявки подавались в четырех номинациях: «Экология», «Творчество и духовное наследие», «Волонтерство и благотворительность», «Прорыв».