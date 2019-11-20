РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 ноя. По просьбе жителей поселке Дубровицы Подольска обрезали ветви деревьев возле двух домов и центральной аллеи, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«По многочисленным просьбам жителей поселка Дубровицы территориальным отделом «Дубровицкий» 19 ноября были организованы работы по обрезке деревьев вблизи домов №№1, 3 и центральной аллеи поселка», – написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что работы выполняли сотрудники МБУ «ПКБ», в дальнейшем работы продолжат.