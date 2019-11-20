РИАМО – 20 ноя. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин предложил создать новую структуру в правительстве России для реализации масштабных экономических реформ, сообщает РБК.

Минэкономразвития разработало пакет структурных реформ, реализация которых критически необходима для ускорения экономики страны до среднемировых темпов – не менее 3% в год.

«Проведением реформ займется правительственная комиссия по экономическому развитию, а для оперативной работы над реформами министерство предлагает создать новый специальный орган управления. По предложению Орешкина, им должна стать подкомиссия по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ», – говорится в материале.

Правительственная подкомиссия будет улучшать инвестклимат, развивать конкуренцию, увеличивать рынок сбыта отечественных товаров и услуг, а также решать ряд других задач.

Первое заседание подкомиссии планируется в середине декабря, в дальнейшем они будут проходить ежемесячно.

По прогнозу правительства, в 2019 году российская экономика вырастет на 1,3%, а в следующем году – на 1,7%. Прогнозы независимых организаций колеблются возле отметки 1,5%.