РИАМО - 20 ноя. Отбор на чемпионат Европы 2020 года завершился на этой неделе, сейчас стали известны составы корзин для жеребьевки групповой стадии соревнований, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Корзина 1: Бельгия, Испания, Украина, Италия, Англия, Германия. Корзина 2: Россия, Хорватия, Нидерланды, Швейцария, Польша, Франция», – говорится в сообщении.

В третью корзину вошли команды Чехии, Дании, Португалии, Турции, Австрии и Швеции. В последней, четвертой, корзине – Уэльс и Финляндия, а также туда войдут команды, которые попадут на Евро-2020 по итогам Лиги Наций.

Уже известно, что на групповой стадии турнира сборная России по футболу встретится с командами Дании и Бельгии. Еще один соперник россиян определится после жеребьевки 30 ноября.