РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 ноя. Приезжего из Якутии госпитализировали в больницу Реутова с ножевыми ранениями брюшной полости, полученными во время ссоры, его оппонента задержали, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 19 ноября в 03:35 на улице Ашхабадская, дом №1. Бригада скорой помощи доставила в ГБУЗ МО ЦГБ Реутова жителя Республики Саха (Якутия) 1979 года рождения с множественными проникающими колото-резаными ранениями брюшной полости. Его госпитализировали.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченным совместно с ППСП за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции житель Москвы 1987 года рождения. По данному факту Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье 111 часть 2 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью», – сказал сотрудник ведомства.

Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре. Подозреваемый задержан.