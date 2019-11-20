РИАМО - 20 ноя. Вечером в среду в столице ожидается гололедица, температура опустится до минус 3-1 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».

«Сегодня арктический антициклон с центром над Волго-Вятским регионом станет оказывать влияние и на столицу, из-за чего вероятность осадков постепенно пойдет на убыль, к исходу дня в облачных полях появятся просветы, повеет холодом, землю кое-где может прихватить тонкой коркой льда», — говорится в сообщении.

В среду в столице облачно, вечером ожидаются прояснения, местами пройдут небольшие осадки – морось, слабый дождь и снег. Вечером также прогнозируется слабая гололедица.

Максимальная температура в городе составит плюс 2-4 градуса, в Подмосковье – 0 – плюс 5. Вечером в Москве будет минус 3-1 градус, в области – минус 5 – 0. Атмосферное давление будет расти и составит 768 миллиметров ртутного столба.

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