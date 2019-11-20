РИАМО - 20 ноя. Медицинские справки для водителей станут электронными, а ГИБДД будут узнавать о состоянии здоровья автолюбителей из базы Минздрава РФ, пишет в среду газета «Коммерсант».

ГИБДД и Минздрав не могли прийти к компромиссу десять лет, но на сегодняшний день они наладили взаимосвязь и договорились о электронных справках, которые будут храниться в базе Минздрав и при необходимости отправляться в Госавтоинспекцию.

«Медорганизации также обяжут сообщать об ухудшении здоровья водителей — в таком случае ранее выданные справки и водительские права будут аннулироваться», – говорится в материале.

Также жестче станут правила прохождения медкомиссии для получения водительских прав, а медсправка станет важным документом с усиленной электронной подписью. При этом можно будет получить и бумажный вариант. Все справки о состоянии здоровья гражданина в электронном формате будут отправляться в базу медорганизации.

На данный момент изъять у автолюбителя права может только суд. Если на плановом медосмотре или при посещении больницы у автолюбителя найдут болезнь, не позволяющую водить машину, то его направят на внеочередное освидетельствование. В случае, человек не пройдет его в течение месяца, то электронная справка будет аннулирована. Данный закон вступит в силу 1 июля 2022 года.

Госавтоинспекция пыталась наладить отношения с Минздравом несколько лет подряд, но ведомство не хотело идти на встречу, потому что считало отправку данных водителей нарушением врачебной тайны. Но из-за того, что некоторые автолюбители с нарушение здоровья могут нести угрозу жизни другим людям, был найден компромисс между организациями.

При этом 22 ноября поменяется и сама процедура освидетельствования. Водителю нужно будет пройти новый вид теста на определение в крови маркера, указывающий на хронический алкоголизм. Если его обнаружат, то человека отправят в наркологический диспансер. Стоимость получения медсправок возможно сильно вырастет.