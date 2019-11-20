РИАМО - 20 ноя. Адвокаты сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, попросили проверить связи Михаила Хачатуряна с высокопоставленными сотрудниками прокуратуры, эти связи могли помешать девушкам обратиться за помощью из-за жестокого отношения отца, пишет в среду газета «Коммерсант».

«Еще в конце прошлой недели Мари Давтян, адвокат одной из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца, направила в СКР, ФСБ и Генпрокуратуру заявление с просьбой провести проверку «в рамках компетенции» каждого из ведомств связей погибшего Михаила Хачатуряна с сотрудниками прокуратуры», — говорится в статье.

Адвокат Алексей Липцер пояснил, что речь идет об информации, свидетельствующей как минимум о хорошем знакомстве Михаила Хачатуряна с сотрудниками прокуратуры. Сестры рассказывали, что у отца были «сильные» связи в правоохранительных органах. Подробности стали известны только после изучения материалов, которые Следственный комитет России собрал более чем за год расследования.

Адвокат не стал рассказывать подробности из-за подписки о неразглашении тайны следствия.

«Мы убеждены, что именно наличие связей между Михаилом Хачатуряном и силовиками исключало для сестер возможность обратиться куда-либо за помощью», — подчеркнул адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин.

По словам защитника Марии Хачатурян Ярослава Пакулина, если связь Михаила Хачатуряна с сотрудниками прокуратуры подтвердится, это может стать основанием для прекращения уголовного преследования сестер.

В заявлении адвокаты ссылаются на несколько документов, в том числе на допрос одной из сестер. По ее словам, отец не раз встречался с неким прокурором Анри, который помогал ему решать различные вопросы. Так, якобы благодаря вмешательству со стороны прокуратуры Михаил Хачатурян избежал ответственности за грубое нарушение правил дорожного движения.

Сестрам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ).

Михаил Хачатурян был найден убитым в июне 2018 года, на его теле обнаружили множество колото-резаных ранений. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери Ангелина, Крестина и Мария. Они рассказали, что находились в безвыходном положении – отец регулярно морально и физически над ними издевался.